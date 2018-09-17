Шарапова отказалась играть

Спортсменка продолжит выступать в следующем году

Мария Шарапова решила досрочно завершить теннисный сезон 2018 года.

О том, что российская теннисистка не будет выступать в Пекине, Тяньцзине и Москве, написал в своем микроблоге Twitter американский журналист Бен Ротенберг.

Он добавил, что спортсменка планирует отдохнуть и восстановить силы, а сыграет она на турнире в китайском Шэньчжэне в начале следующего года.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.

В этом году Мария сыграла в 11 турнирах, четыре входили в серию Большого шлема. Она вышла в полуфинал в Шэньчжэне и Риме. Кроме того, Шарапова дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии и до 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции, напоминает ТАСС.