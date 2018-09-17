Шарапова отказалась играть

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Мария Шарапова решила досрочно завершить теннисный сезон 2018 года.
О том, что российская теннисистка не будет выступать в Пекине, Тяньцзине и Москве, написал в своем микроблоге Twitter американский журналист Бен Ротенберг.
Он добавил, что спортсменка планирует отдохнуть и восстановить силы, а сыграет она на турнире в китайском Шэньчжэне в начале следующего года.
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.
В этом году Мария сыграла в 11 турнирах, четыре входили в серию Большого шлема. Она вышла в полуфинал в Шэньчжэне и Риме. Кроме того, Шарапова дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии и до 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции, напоминает ТАСС.
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