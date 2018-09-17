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Шарапова отказалась играть

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Спортсменка продолжит выступать в следующем году

Мария Шарапова решила досрочно завершить теннисный сезон 2018 года. 

О том, что российская теннисистка не будет выступать в Пекине, Тяньцзине и Москве, написал в своем микроблоге Twitter американский журналист Бен Ротенберг.

Он добавил, что спортсменка планирует отдохнуть и восстановить силы, а сыграет она на турнире в китайском Шэньчжэне в начале следующего года.

В этом году Мария сыграла в 11 турнирах, четыре входили в серию Большого шлема. Она вышла в полуфинал в Шэньчжэне и Риме. Кроме того, Шарапова дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии и до 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции, напоминает ТАСС.

Валентина МАЙОРОВА
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