Шарапова отказалась играть

Мария Шарапова решила досрочно завершить теннисный сезон 2018 года.

О том, что российская теннисистка не будет выступать в Пекине, Тяньцзине и Москве, написал в своем микроблоге Twitter американский журналист Бен Ротенберг.

Он добавил, что спортсменка планирует отдохнуть и восстановить силы, а сыграет она на турнире в китайском Шэньчжэне в начале следующего года.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.