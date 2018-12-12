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В Москве грянут морозы

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь.
Конец недели принесет похолодание

Атлантический антициклон приближается к северу Европейской территории России. Уже в четверг в столице похолодает до -5°С.

Хотя атмосферный фронт сформировался над теплой Атлантикой, у поверхности Земли в него вольется более морозный воздух из-за Урала и Арктики. Это и станет причиной декабрьских морозов, предупреждает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на дорогах ожидается гололедица, местами сильная, пройдет снегопад. В пятницу, 14 декабря, похолодание продолжится: в Москве ожидается до -4 ... -6°С, в Подмосковье -4 ... -9°С. 

В выходные в столице и по области погода станет еще холоднее. В субботу, 15 декабря, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура ночью понизится до -5 ... -10°С, днем столбики термометров покажут -3 ... -8°С. В воскресенье, 16 декабря, также будет облачно, выпадет снег, ночная температура опустится до -9 ... -14°С, днем будет -7 ... -12°С. 
Однако синоптики утешают, что морозы придут в Москву ненадолго. Скоро с запада начнет поступать более теплый воздух от атлантического циклона, и в столице потеплеет.  

В Санкт-Петербурге сегодня до -2°С, небольшой снег, на дорогах гололедица, напоминает FlashNord.


Валентина МАЙОРОВА
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