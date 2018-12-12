В Подмосковье идет плохая погода

Россиян предупредили о возможной опасности

Синоптики прогнозируют, что 13 декабря, в четверг, в регионе будет очень сильная гололедица. Автомобилистам советуют не выезжать за город и быть внимательнее за рулем, чтобы не попасть в аварию.

Региональное отделение МЧС напомнило россиянам, что необходимо соблюдать скоростной режим.

Интернет-портал "Подмосковье сегодня" рекомендует жителям ходить только по снегу и избегать наклонных дорог, а также рекламных щитов и деревьев, которые могут повалиться из-за сильного ветра.