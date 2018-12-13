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Сугробы подрастут: к Москве приближаются снеговые тучи

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь.
Зима по-настоящему вступает в свои права

Снег, гололед и холодный ветер – такая погода ожидает москвичей в четверг, 13 декабря.

"Сегодня в зоне фронтального раздела над Москвой протянется шлейф снеговых туч. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, порывистый", – приводит "Лайф" сообщение центра погоды "Фобос".

По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха сегодня опустится до -3-1°С, в пятницу, 14 декабря, похолодает до -6-4°С. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой снег.

В субботу, 15 декабря, в Москве выглянет солнце, однако станет еще холоднее -  до-9-7°С. В воскресенье, 16 декабря, морозы усилятся до -14-9°С. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха понизится до -16°С, а в ночь на понедельник – до -18°С.

Валентина МАЙОРОВА
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