Сугробы подрастут: к Москве приближаются снеговые тучи

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Снег, гололед и холодный ветер – такая погода ожидает москвичей в четверг, 13 декабря.
"Сегодня в зоне фронтального раздела над Москвой протянется шлейф снеговых туч. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, порывистый", – приводит "Лайф" сообщение центра погоды "Фобос".
По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха сегодня опустится до -3-1°С, в пятницу, 14 декабря, похолодает до -6-4°С. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой снег.
В субботу, 15 декабря, в Москве выглянет солнце, однако станет еще холоднее - до-9-7°С. В воскресенье, 16 декабря, морозы усилятся до -14-9°С. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха понизится до -16°С, а в ночь на понедельник – до -18°С.
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