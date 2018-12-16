Одевайтесь теплее: москвичей ждет самая холодная ночь

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Столбики термометров опустятся до минус 19 градусов. В Подмосковье будет еще холоднее – до 24 мороза. Самой
холодной с начала зимы станет ночь с 16 на 17 декабря, предупреждают синоптики.
"Пока холоднее всего в столице было 1 декабря, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градуса", – рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос".
В ночь с воскресенья на понедельник температура будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы, отмечают специалисты. Синоптики призвали москвичей одеваться теплее и быть осторожными.
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