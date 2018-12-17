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К Крыму приближается опасный шторм

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАномальные морозы пришли в Москву надолго
Россиянам советуют закрыть окна в домах

Синоптики объявили на полуострове штормовое предупреждение 17 декабря. Специалисты ожидают, что в течение дня северо-восточный ветер усилится до 20-25 м/с, что опасно для шатких конструкций.

В республиканском главке МЧС РФ порекомендовали крымчанам быть осторожнее в связи с надвигающейся стихией. Их просят закрепить слабые конструкции во дворах, закрыть окна, по возможности обходить рекламные щиты, вывески, дорожные знаки и держаться подальше от проводов и деревьев.

Шторм стихнет лишь к ночи, об этом сообщило ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". При этом осадки на полуострове не выпадут. В Симферополе будет сухая погода, там воздух прогреется до +5°C. В Севастополе столбики термометров поднимутся до +9°C, а на Южном берегу Крыма до +7°C.

Полина ИВАНОВА
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