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Синоптики объявили на полуострове штормовое предупреждение 17 декабря. Специалисты ожидают, что в течение дня северо-восточный ветер усилится до 20-25 м/с, что опасно для шатких конструкций.
В республиканском главке МЧС РФ порекомендовали крымчанам быть осторожнее в связи с надвигающейся стихией. Их просят закрепить слабые конструкции во дворах, закрыть окна, по возможности обходить рекламные щиты, вывески, дорожные знаки и держаться подальше от проводов и деревьев.
Шторм стихнет лишь к ночи, об этом сообщило ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". При этом осадки на полуострове не выпадут. В Симферополе будет сухая погода, там воздух прогреется до +5°C. В Севастополе столбики термометров поднимутся до +9°C, а на Южном берегу Крыма до +7°C.
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