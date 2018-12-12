Страшная правда: какая болезнь чаще ведет к раку

Число людей, у которых появляется онкология из-за этого недуга, достигло ужасающих показателей

Ученые давно говорят о том, что лишние килограммы повышают нагрузку на скелет, способствуют появлению диабета и проблем с метаболизмом. Однако оказалось, что самая большая опасность избыточного веса заключается в том, что он является четвертой главной причиной, которая провоцирует возникновение рака.

Специалисты из Американского общества по изучению рака в Атланте решили выяснить, как часто ожирение становится фактором риска в развитии злокачественных опухолей. Ведь в мире у каждого третьего человека есть пару лишних килограммов. К тому же, например, женщины с избыточным весом, поборовшие рак груди, часто сталкиваются с рецидивами.

Исследователи проанализировали данные множества работ, посвященных связи между ожирением и онкологией, которые были сделаны с 1975 по 2016 год. Ученые пришли к устрашающим выводам. Оказалось, что лишний вес способствовал развитию 13 видов рака в разных частях организма. При этом в 3,9% случаев ожирение было непосредственной причиной появления онкологии. А в развитых странах этот показатель еще больше – 7-8%.

Более того, после операции по удалению злокачественных образований у пациентов с лишними килограммами повышался риск умереть на 11-17%. Это, как сообщает портал CA, особенно касалось рака почек, простаты, поджелудочной железы и груди. Ученые подчеркивают, что это исследование должно показать, как важно бороться с ожирением на государственном уровне.