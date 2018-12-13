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Дело Кокорина и Мамаева дало трещину

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться

В скандальной истории "золотых мальчиков" намечается внезапный поворот: после прокурорской проверки возникли замечания к следствию. Как оказалось, оно не выполняет своих обязанностей в должной мере. Неожиданную развязку делу Александра Кокорина и Павла Мамаева обещает адвокат последнего Игорь Бушманов.

"Прокуратура установила факты нарушения расследования в связи с тем, что дело расследуется неэффективно, следствие своевременно не проводит необходимые действия и не принимает окончательное решение. Рассчитываем, что апелляционная инстанция все это учтет и примет более взвешенное решение относительно меры пресечения", – цитирует защитника телеканал "360".

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Надежду на то, что футболисты и другие участники пьяных драк могут встретить Новый год в кругу семьи, дают результаты назначенных экспертиз. Они, по словам защитника, на руку обвиняемым.

"Наконец-то все экспертизы по делу завершены, и все они в нашу пользу. Что касается потерпевших, у одного вообще повреждений не обнаружили, у двух других – легкий вред здоровью. Каких-то тяжелых последствий не было зафиксировано вообще", – пояснил адвокат, выразив надежду, что обвинения с его подзащитного будут сняты. Ведь Мамаев стоял минимум в трех метрах от чиновника Дениса Пака. К тому же серьезных повреждений у потерпевшего не обнаружено. Сергей Гайсин, директор НАМИ, судя по экспертизе, совсем не пострадал.

"Одна из экспертиз подтвердила отсутствие у моего подзащитного хулиганских мотивов в отношении Виталия Соловчука. Все действия произошли из-за внезапно возникшей личной неприязни, вызванной виктимными действиями и словами водителя", – передает слова юриста "Интерфакс".

Он отметил, что защита примет любую альтернативу тюрьме. Апелляция по делу футболистов намечена на 17 декабря, уточняет "Царьград".

Братья Кокорины и Павел Мамаев – фигуранты нескольких пьяных драк. Компания "золотых мальчиков" избила чиновника Дениса Пака, водителя Виталия Соловчука и гендиректора центра "НАМИ" Сергея Гайсина.

Оксана ПОДТУРКИНА
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