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Американцев косит опасная болезнь

Фото: pixabay.com
Россиян попросили заранее планировать свои поездки

В США активно распространяется острая респираторная инфекция. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в американском штате Мериленд заболели уже 22 человека.

"Вспышка началась в середине ноября 2018 года и к 1 декабря количество заболевших достигло 22, один из которых 18 ноября скончался. В четырёх случаях лабораторные анализы подтвердили диагноз и установили тип возбудителя", – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили россиян внимательно относиться к здоровью во время поездки в Соединенные Штаты. Кроме того, специалисты подчеркнули, что седьмой тип аденовируса человека ассоциируется с острым респираторным заболеванием, фаринго-конъюктивитом, пневмонией и поражением центральной нервной системы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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