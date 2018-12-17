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В деле насильников в погонах нашли происки нечистой силы

Фото: мвд.рф
Полиции пришлось обратиться к помощи церкви

Коллеги подозреваемых в секс-скандале считают, что последние сами стали жертвами. Полицейских сглазили, после чего и начались неприятности в райотделе МВД, где служил один из подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Правда, порчу уже сняли.

Когда начальника убрали, правоохранители первым делом подумали, что всему виной чертовщина. Ведь не могут же ни с того ни с сего на отдел обрушиться разом все несчастья. Тогда стражи порядка призвали на помощь высшие духовные силы. Для восстановления кармы помещения были приглашены православный священник и мулла, пишет портал Proufu, ссылаясь на осведомителя в полицейских рядах.

"Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений", – признался информатор, добавив, что духовенство строго-настрого запретило "блудить друг с другом". Также званные гости напомнили, что "насильничать друг друга – большой грех"

Напомним, в ночь на 30 октября в здании РУВД трое высокопоставленных сотрудников напились и надругались над девушкой-дознавателем. Фигурантами уголовного производства являются три офицера. Они содержатся под стражей. Ранее сообщалось, что жертва насильников в погонах уже завтра, 18 декабря, вернется на службу, однако коллеги этого боятся. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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