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Какая погода ждет россиян после Нового года

Фото: www.globallookpress.com
Первый месяц 2019-го аномальных морозов не принесет

В Москве и Подмосковье январь будет немного теплее, чем обычно, а снега выпадет в пределах нормы. 

"Среднесуточная температура января для Москвы – это минус 9,3°C. То есть ночные температуры составляют минус 12-17°C, дневные – минус 6-11°C", – рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.  

Она добавила, что, хотя январь считается самым холодным месяцем в году, 40-градусных морозов москвичам можно не ждать – они случаются лишь раз в 140 лет. 

На северо-западе России: в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и большей части центральных регионов осадков может выпасть больше нормы. Особенно снежно будет в Смоленской, Тверской, Брянской и Калининградской областях. 

А вот в Поволжье, Пермском крае, Башкирии, Оренбургской области и на Урале ожидается меньше нормы осадков. В Западной Сибири, на юге Амурской области и Приморском крае, а также на северо-востоке Якутии, на Чукотке и Камчатке зима также будет не очень снежной.

На Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, Иркутской области и большей части Забайкальского края январь будет более холодным, чем обычно. Ниже климатической нормы будет и температура в Амурской области, на юге Хабаровского края, на Южном Урале, на севере Западной Сибири, в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.  

Валентина МАЙОРОВА
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