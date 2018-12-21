Москвичей засыплет снегом на Новый год

В городе вырастут большие сугробы

Синоптики прогнозируют, что жители и гости столицы смогут лепить снеговиков в новогоднюю ночь. Осадки, которые не прекращаются уже несколько дней, продолжатся.

В пятницу, 21 декабря, высота сугробов уже составила 25 см, а дальше только продолжит расти – на выходных она достигнет 30 сантиметров. До конца понедельника осадки не прекратятся.

"Новый год мы встретим точно со снегом... Хороший такой красивый снежный покров", – заявил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В целом же погода в столице стандартная. В пятницу весь день будет морозно. Температура воздуха составит -8°C. В субботу в регионе слегка потеплеет из-за понижения давления. На выходных столбики термометров будут показывать -2°C. При этом ветер усилится до 15 м/секунду.

В ночь на понедельник, 24 декабря, похолодает до -7°C, днем ожидается до -5°C.