Раскрыта неожиданная причина импотенции

Проблемы в личной жизни у сильного пола вызывает распространенное заболевание

Каждый пятый мужчина в возрасте от 40 до 70 лет сталкивается с нарушениями эрекции. До недавнего времени ученые совсем немного знали о причинах подобного явления. Специалисты из университета Эксетера выяснили, что мутации, которые угрожают развитием диабета, увеличивают вероятность появления импотенции.

С возрастом у мужчин стремительно растет риск возникновения проблем сексуального характера. Причины эректильной дисфункции плохо изучены. Из средств борьбы с этим ученые создали только виагру, которая решает лишь физическую сторону вопроса, но не психологическую. Какие гены отвечают за появление импотенции в раннем возрасте, тоже было неизвестно.

Однако недавно исследователи нашли участок ДНК, который расположен в "мусорной" части генома рядом с геном SIM1, отвечающим за работу мужских половых органов. Этот же ген связан с другими заболеваниями – ожирением и метаболическим синдромом.

Узнав это, ученые решили выяснить, взаимодействуют ли эректильная дисфункция и диабет. Они проанализировали данные о здоровье 223 тысяч мужчин, 6 тысяч которых страдали от проблем в интимной жизни.

В результате, как говорится в статье, опубликованной в издании American Journal of Human Genetics, стало ясно, что мутации в гене SIM1 повышали риск развития импотенции на 20-23%. Это также приводило к диабету второго типа. Вероятно, этот "мусорный участок" ДНК влияет на то, как мозг мужчины вырабатывает сигнальные молекулы, которые отвечают за подготовку организма к сексу, в том числе нарушают работу цепочек нейронов, связанных с половым влечением.

Таким образом, исследование показало, что борьба с диабетом может помочь избавиться от импотенции.