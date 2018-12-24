Популярными продуктами опасно закусывать крепкий алкоголь

Чтобы избежать заболеваний ЖКТ и похмелья, лучше приготовить неочевидные блюда

В период новогодних праздников застолья – явление частое. Многие люди переживают о том, как насладиться отдыхом в кругу родных и близких, но при этом не отравиться спиртом и не заработать проблем с желудком. Главное правило – вовремя есть. Однако неправильная закуска усугубит действие на организм рома, водки и коньяка.

Легкие алкогольные напитки можно заедать множеством продуктов, но многие из них не подходят для крепких. Так, любители рома или самбуки предпочитают выпечку, например, торты. В таких случаях люди пьянеют быстро, и их ждет серьезное похмелье, ведь в первую очередь желудок начнет переваривать сладкое – глюкоза для организма важнее, чем алкоголь. За это время человек уже успеет отравиться токсинами алкоголя, пишет издание "Так просто".

Фрукты, арбуз и дыня имеют точно такой же эффект. Опьянение придет быстро, а в желудке начнется настоящее брожение.

Коньяк тоже не заедают десертами, особенно шоколадом. Это кондитерское изделие блокирует некоторые протоки поджелудочной железы, что приводит к воспалениям и панкреатиту. Жирная жареная пища в сочетании с крепким алкоголем тоже опасна для поджелудочной, а еще и для печени.

Свежие помидоры вредят организму, если есть их вместе с водкой, так как два этих продукта усиливают негативные свойства друг друга. Органические кислоты, которые содержатся в овоще, раздражают стенки слизистой желудка. Спирт делает то же самое. В итоге живот вздувается.

Действие алкоголя усиливают и острые специи. Поэтому специалисты не рекомендуют есть мексиканскую и любую другую острую кухню. А иначе можно получить ожог слизистой желудка и пищевода.

Маринованные огурцы нагружают почки и печень, меняя водно-солевой баланс организма не в лучшую сторону. А вот соленые огурцы с крепкими спиртными напитками такой ущерб организму не наносят.

С таким алкоголем отлично сочетаются квашеные продукты, например, капуста, помидоры и огурцы. Ведь в них есть много витамина С, выводящего спирт из организма. Да и рассол из-под них – отличное средство от похмелья.

Вареный картофель, который можно найти в селедке под шубой или винегрете, – хороший абсорбент. Помочь организму также смогут отварное нежирное мясо и морепродукты. Впрочем, самое эффективное средство, которое сохранит здоровье, это умеренность в выпивке.