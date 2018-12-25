Ученые объяснили случившееся на Дальнем Востоке

В районе разрушенной сопки под Хабаровском исследователи Дальневосточного центра НИЦ "Планета" обнаружили термическую аномалию.

Ранее сообщалось, что гора разрушилась и перегородила реку Бурея из-за падения метеорита. Проанализировав данные спутника "Sentinel-2А" за 9 и 12 декабря, ученые выявили серьезные ландшафтные изменения: оказалось, что на снимке за 12 декабря у сопки срезана верхняя часть. Кроме того, в районе горы была обнаружена термическая аномалия, а на замерзшем русле реки выступила вода.

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При этом, по словам руководителя сейсмостанции Южно-Сахалинска Елены Семеновой, колебаний в том районе зафиксировано не было. Семенова считает, что причиной схода части сопки мог стать сель или эрозия почв, отмечает РИА "Новости".

В институте астрономии РАН также не согласны с тем, что обрушение сопки было вызвано падением метеорита. Астрономы считают, что ЧП произошло из-за оползня.