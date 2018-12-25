Вспышка ротавируса в столице: как защитить детей от опасной инфекции

Зима – самое благоприятное время года для распространения болезней

Острый трахеит, грипп и ротавирус атакуют всех от мала до велика с ослабленным иммунитетом. Именно поэтому Роспотребнадзору пришлось срочно принимать санитарно-эпидемиологические меры в школах и детсадах Москвы.



В настоящий момент столица находится во власти самого неприятного из перечисленных заболеваний – ротавируса. Он сопровождается высокой температурой, насморком, рвотой и диареей. Иногда родители думают, что их ребенок просто отравился, но на деле речь идет о ротавирусной инфекции, или ОРВИ.

Подобная ситуация сложилась в школах №2051 и №1357. Тревожные симптомы обнаружились у нескольких учащихся. Надо отметить, что в Роспотребнадзоре отреагировали моментально. Специалисты ведомства провели в школах необходимые мероприятия, после чего в заведениях объявили карантин, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам жителей района, где расположена школа №2051, экологическая обстановка там довольно неблагоприятная. Она и влияет на снижение иммунитета и делает организм ребенка восприимчивым к инфекциям.

Ротавирус распространяется именно зимой в силу того, что подобные инфекции чувствуют себя хорошо при низких температурах. Чаще всего дети рискуют заразиться на утренниках и новогодних елках. Вспомните любимые учителями хороводы и командные игры. Попробуй тут не заразиться.

Распространение ротавируса в Москве прокомментировал руководитель АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров. Он уверен, что в предновогодний период родители должны следить за гигиеной своих детей и их поведением на праздничных елках. Потому что массовые мероприятия и низкие температуры – самые комфортные условия для распространения инфекции.