В ведомстве всерьез озаботились здоровьем соотечественников

Новый проект концепции госполитики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы предложило российское Министерство здравоохранения.

В ведомстве выразили надежду, что после 2050 года продажи сигарет в стране вообще прекратятся, сообщает РБК. Отмечается, что табачная продукция будет выводиться из оборота поэтапно.

По данным Минздрава, в 2016 г. курили 30,9% россиян, что составляет более 40 млн человек. Ведомство рассчитывает, что к 2040–2050 году от этой вредной привычки будут страдать лишь5% населения. Такое резкое сокращение числа курящих позволит убрать с рынка табачную продукцию.

В министерстве считают, что табачные компании приносят бюджету меньше денег, чем могут сохранить в нем потенциально здоровые люди. Государство сможет сократить расходы на выявление и лечение заболеваний, вызванных курением, социальные выплаты по болезням и из-за потери кормильца. Кроме того, у россиян вырастет трудоспособность и продолжительность здоровой жизни, сократится бы время болезней, что даст дополнительные 2% к ВВП, уверены аналитики.

Минздрав также предлагает повысить акцизы на табачную продукцию, жестче бороться с нелегальными сигаретами и "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе которые потребляются путем нагревания табака".

Совокупность этих мер позволит полностью отказаться от курения через 30 лет, считают в ведомстве. Это важно, так как ежегодно от вызванных табачными изделиями болезней в России погибают до 500 тыс. человек, напоминает "Федерал Пресс".