Найден приятный секрет долгой жизни

Дотянуть до 90 лет помогут спиртное и кофеин

Любители алкоголя и крепкого кофе могут радоваться – они проживут дольше, чем те, кто воздерживаются от этих популярных напитков.

Американские ученые пришли к выводу, что умеренное потребление кофе и спиртного способствует увеличению продолжительности жизни. Интересно, что те же самые эксперты обнаружили, что люди старше семидесяти, имевшие лишний вес, имеют шанс прожить дольше, чем их более худые собратья.

Масштабное исследование под названием "90+", в рамках которого специалисты изучали самых пожилых американцев, началось в 2003 году. Возрастная группа людей старше 90 лет – самая быстрорастущая в США, что делает ее изучение особенно актуальным. По мнению ученых, результаты их наблюдений помогут пожилым не просто увеличить продолжительность жизни, но и повысить ее качество, отмечает портал "Local 12".