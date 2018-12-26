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Найден приятный секрет долгой жизни

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Дотянуть до 90 лет помогут спиртное и кофеин

Любители алкоголя и крепкого кофе могут радоваться – они проживут дольше, чем те, кто воздерживаются от этих популярных напитков.

Американские ученые пришли к выводу, что умеренное потребление кофе и спиртного способствует увеличению продолжительности жизни. Интересно, что те же самые эксперты обнаружили, что люди старше семидесяти, имевшие лишний вес, имеют шанс прожить дольше, чем их более худые собратья.

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Масштабное исследование под названием "90+", в рамках которого специалисты изучали самых пожилых американцев, началось в 2003 году. Возрастная группа людей старше 90 лет – самая быстрорастущая в США, что делает ее изучение особенно актуальным. По мнению ученых, результаты их наблюдений помогут пожилым не просто увеличить продолжительность жизни, но и повысить ее качество, отмечает портал "Local 12".

Валентина МАЙОРОВА
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