Зубная паста может привести к раку

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Ученые Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что дети, которые подвергаются воздействию некоторых химических веществ, более склонны к раннему половому созреванию. Это, в свою очередь, приводит к некоторым видам онкологии. Такие опасные элементы содержатся в шампуне, мыле и зубной пасте.
Специалисты следили за жизнью 388 девочек с рождения до подросткового возраста. Исследователи выделили основные факторы, которые влияли на развитие организма участниц эксперимента. Преждевременное половое созревание ученые определили, как рост груди и появление менструации в возрасте до 8 лет. Девочки, которые сталкиваются с подобным явлением, становясь старше, испытают социальные проблемы и ведут себя рискованно. Ведь обычно пубертатный период начинается в 11 лет.
В ходе исследования, которое опубликовали на сайте Human Reproduction, выяснилось, что на раннее половое созревание влияют фталаты, парабены и фенолы. Эти вещества в больших количествах содержатся в распространенных средствах гигиены.
Как отмечает телеканал "МИР24", действие этих химических элементов приравнивается к эффекту от гормонов. Поэтому у некоторых детей нарушается работа эндокринной системы, что приводит не только к раку груди и половых органов, но и психическим заболеваниям.
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