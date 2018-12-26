Зубная паста может привести к раку

Средство гигиены содержит опасные вещества

Ученые Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что дети, которые подвергаются воздействию некоторых химических веществ, более склонны к раннему половому созреванию. Это, в свою очередь, приводит к некоторым видам онкологии. Такие опасные элементы содержатся в шампуне, мыле и зубной пасте.

Специалисты следили за жизнью 388 девочек с рождения до подросткового возраста. Исследователи выделили основные факторы, которые влияли на развитие организма участниц эксперимента. Преждевременное половое созревание ученые определили, как рост груди и появление менструации в возрасте до 8 лет. Девочки, которые сталкиваются с подобным явлением, становясь старше, испытают социальные проблемы и ведут себя рискованно. Ведь обычно пубертатный период начинается в 11 лет.

В ходе исследования, которое опубликовали на сайте Human Reproduction, выяснилось, что на раннее половое созревание влияют фталаты, парабены и фенолы. Эти вещества в больших количествах содержатся в распространенных средствах гигиены.

Как отмечает телеканал "МИР24", действие этих химических элементов приравнивается к эффекту от гормонов. Поэтому у некоторых детей нарушается работа эндокринной системы, что приводит не только к раку груди и половых органов, но и психическим заболеваниям.