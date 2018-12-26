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Грипп не пройдет: как укрепить иммунитет

Фото: www.globallookpress.com
Неожиданные миксы из овощей и фруктов окажутся полезными во время болезни

Зимой многие люди страдают от гриппа и простуды. Чтобы побыстрее встать на ноги или защитить себя от вируса, можно пить различные соки, богатые витаминами и минералами.

Например, комбинация из яблока, желательного зеленого, моркови и апельсина поможет не подхватить инфекцию благодаря высокому содержанию витаминов А, B6 и C, а также калия и фолиевой кислоты.

Выжатые через марлевую повязку или воронку томаты тоже благотворно влияют на организм из-за железа, фолатов и витаминов А и D. Главное – не взбивать помидоры в блендере и не использовать соковыжималку.

Самый эффективный цитрусовый сок можно приготовить из апельсина и грейпфрута, которые насыщены витамином С. Известно, что нехватка этого антиоксидантного вещества снижает иммунитет, который с трудом борется с инфекциями.

Коктейль из клубники и манго насытит организм железом, а также витаминами A, C, и Е. Такой микс можно делать как из свежих ягод и фруктов, так и из замороженных.

Питательным окажется сок из свеклы, моркови, имбиря и куркумы. Этот напиток, как сообщает портал "МедикФорум", поможет иммунитету бороться с гриппом и простудой.

Арбузный сок тоже может стать верным помощником здоровью. Он также избавляет от напряжения в мышцах – распространенного симптома простуды.

Бороться с гриппом и ОРВИ можно и с помощью других народных рецептов. Например, калиновый отвар с медом облегчит состояние больного. Избавиться от кашля поможет ингаляция. Медики советуют делать прививки, которые, вопреки распространенному мифу, помогают, чтобы снизить риск подхватить вирус.   

Полина ИВАНОВА
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