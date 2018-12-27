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Найдены причины раннего старения

Фото: www.globallookpress.com
Рецепт вечной молодости оказался простым

Злоупотребление алкоголем, ожирение, повышенная тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство являются основными факторами, вызывающими преждевременное увядание. 

В проведенном британскими и итальянскими учеными исследовании приняли участие свыше 2 тыс.человек. Специалисты оценили корреляцию их биологического возраста с почти 100 тыс. признаков. 

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В настоящее время считается, что ДНК человека с течением времени не меняется, однако происходит изменение активности определенных генов. В частности, старение связывают с избытком метилирования – появлением соединений, отвечающих за присоединение к ДНК метильных групп.

Новое исследование показало, что гиперметилирование связано с повышенным уровнем потребления спиртного, депрессией и лишним весом. 

Таким образом, эксперты подтвердили старую истину: чтобы не попасть в ловушку раннего старения, нужно не переедать, сохранять позитивный настрой и не злоупотреблять алкоголем.

Валентина МАЙОРОВА
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