Найдены причины раннего старения

Рецепт вечной молодости оказался простым

Злоупотребление алкоголем, ожирение, повышенная тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство являются основными факторами, вызывающими преждевременное увядание.

В проведенном британскими и итальянскими учеными исследовании приняли участие свыше 2 тыс.человек. Специалисты оценили корреляцию их биологического возраста с почти 100 тыс. признаков.

В настоящее время считается, что ДНК человека с течением времени не меняется, однако происходит изменение активности определенных генов. В частности, старение связывают с избытком метилирования – появлением соединений, отвечающих за присоединение к ДНК метильных групп.

Новое исследование показало, что гиперметилирование связано с повышенным уровнем потребления спиртного, депрессией и лишним весом.

Таким образом, эксперты подтвердили старую истину: чтобы не попасть в ловушку раннего старения, нужно не переедать, сохранять позитивный настрой и не злоупотреблять алкоголем.