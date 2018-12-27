Нибиру
- Все ближе к Москве: Нибиру зависла над Владимиром
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Злоупотребление алкоголем, ожирение, повышенная тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство являются основными факторами, вызывающими преждевременное увядание.
В проведенном британскими и итальянскими учеными исследовании приняли участие свыше 2 тыс.человек. Специалисты оценили корреляцию их биологического возраста с почти 100 тыс. признаков.
В настоящее время считается, что ДНК человека с течением времени не меняется, однако происходит изменение активности определенных генов. В частности, старение связывают с избытком метилирования – появлением соединений, отвечающих за присоединение к ДНК метильных групп.
Новое исследование показало, что гиперметилирование связано с повышенным уровнем потребления спиртного, депрессией и лишним весом.
Таким образом, эксперты подтвердили старую истину: чтобы не попасть в ловушку раннего старения, нужно не переедать, сохранять позитивный настрой и не злоупотреблять алкоголем.
Лидер Незалежной намерен наказать российских парламентариев за "Керченскую Цусиму"
После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул