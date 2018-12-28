Россиян ждет самый теплый год

Природное явление, которое повлияет на погоду, уже развивается в атмосфере

Последние два месяца в восточных частях Тихого океана повышается температура воды. Это с большой долей вероятности, как считают синоптики, приведет к тому, что в 2019-м холодных дней будет не так уж много.

О том, что специалисты наблюдают так называемый феномен "Эль-Ниньо", который, вероятно, повлечет за собой изменения в погоде, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Следующий год может стать самым теплым за весь период наблюдений", – цитирует синоптика агентство "Москва".

К слову, 2018-й признали самым теплым годом, поэтому в 2019-м стоит ждать еще более приятных сюрпризов от погоды.