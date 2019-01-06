В Рождество на столицу обрушится необычное погодное явление

В рождественский праздник в Москве ожидается морозная погода. Горожанам стоит приготовиться к тому, что столбик термометра опустится до отметки -9°…-12° днем и -20° ночью.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на столичных метеорологов.

Синоптики также предупредили, что ночью столица подвергнется довольно редким осадкам – ледяным иглам. Однако, несмотря на устрашающее название, бояться их не стоит. Ледяные иглы представляют собой мельчайшие ледяные кристаллы, которые заметны ночью лишь в свете фонарей. Впрочем, днем они могут ухудшить видимость на расстоянии до 1 км. Водителям стоит иметь это ввиду.





