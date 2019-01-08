В центральных регионах температура опустится ниже -20°C

В первую рабочую неделю января погода преподнесет неприятный сюрприз россиянам. По данным региональных гидрометцентров в страну придут аномальные морозы.

Отмечается, что больше всего достанется жителям Самарской, Саратовской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областей. Местами ожидается мороз до -27°C.

Москвичей также ждет сильное похолодание. Уже в среду, 9 января, ночная температура воздуха в столице составит -20°C. При этом возможен небольшой снег, передает Гидрометцентр России.

В Крыму с погодой все еще хуже. На полуострове объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный мокрый снег и туман.