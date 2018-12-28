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"Адмирала Кузнецова" избавили от упавшего крана

Авианосец все еще находится на ремонте

С палубы крейсера "Адмирал Кузнецов", с которым осенью приключилось несчастье, убрали кран ремонтного плавдока. Таким образом, было выполнено обещание, данное месяц назад.

Об этом рассказали в пресс-службе завода "Звездочка", который занимается починкой. 

"Судоремонтный завод закончил накануне операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упавшего крана. Работы по ремонту идут в заданном графике", – пояснил руководитель пресс-службы Евгений Гладышев, передает РИА "Новости".

Полностью ремонтные работы авианосца оцениваются в 70 млн рублей.

ЧП произошло в ночь на 30 октября. Тогда плавучий док ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе при выходе из него "Адмирала Кузнецова". Это привело к падению одного из кранов на палубу, напоминает FlashNord.

Оксана ПОДТУРКИНА
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