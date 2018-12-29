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Мамаев написал заявление на избитого им водителя

Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Оставленный в СИЗО футболист пытается оправдаться

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев считает, что он лишь защищался в драке, а начал ее водитель телеведущей Первого канала.

"Мамаев написал заявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.  

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Отмечается, что сейчас обращение Мамаева выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району столицы. Правоохранители начали проверку и могут возбудить уголовное дело по статье "Побои".

Супруга футболиста Алана Мамаева призналась телеканалу "360", что, несмотря на то, что муж ее остался в СИЗО, они с детьми ждут праздников, новогоднее настроение у них есть. "Я хочу пригласить Деда Мороза, который принесет письма от папы", – добавила Алана. Однако, по словам Мамаевой, ей немного непривычно встречать Новый год в холоде – раньше они всей семьей уезжали на праздники на теплые моря.

Валентина МАЙОРОВА
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