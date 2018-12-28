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Кокорин и Мамаев разочаровали Баринова

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист высказался о скандале с футболистами

Знаменитый болельщик Валерий Баринов откровенно рассказал, какое событие для него стало самой ужасной историей 2018 г. в спорте. По его мнению, больше всех опозорились Павел Мамаев и Александр Кокорин, устроив дебош в Москве.  

На просьбу спортивных журналистов назвать скандал года актер без стеснения заявил: "Конечно, с двумя этими идиотами".

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К слову, подобную анкету заполнили и другие известные болельщики. Свою солидарность с Бариновым выразили Михаил Шац, Михаил Боярский, а также Лев Лещенко. Правда, певец подчеркнул, что футболистов слишком жестоко наказали.

"Это даже не наказание, а скорее показательный процесс. Мне кажется, это чересчур. У нас каждый день такое количество драк и стрельбы, но никогда до такого не доходило", – сообщил Лещенко изданию Sport24.

Артист добавил, что публичные люди должны себя вести сдержаннее, но Кокорин и Мамаев – молодые люди, и их можно было понять.

Футболисты находятся в московском СИЗО. Спортсменам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". В начале октября Александр и Павел избили водителя телеведущей Первого канала, а потом – чиновника Минпромторга. 

Полина ИВАНОВА
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