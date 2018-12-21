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Тучи сгущаются: Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Неразлучной парочке грозит более суровое наказание

Октябрьские проделки "звездных мальчиков" отечественного футбола переквалифицированы в более тяжелую статью. К хулиганству, о котором говорилось ранее, добавилось еще одно деяние, что усложнит жизнь футболистам. Хотя совсем недавно прошел слух о том, что им могут смягчить наказание. Но нет.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, вопреки оптимистичным прогнозам защиты, будут отвечать за причинение умышленного вреда здоровью. Об этом рассказал адвокат Вячеслав Барик. 

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"По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ "Побои" на ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", – цитирует юриста агентство городских новостей "Москва".

За дебоши будет отвечать не только футбольный дуэт. Также по делу проходят брат нападающего "Зенита" Кирилл Кокорин и детский тренер Александр Протасовицкий. Квартет пробудет за решеткой минимум до 8 февраля. 

Напомним, Павел Мамаев и его коллега Александр Кокорин "прославились" в первой декаде октября. Отметив крепкими напитками 10-летие не менее крепкой дружбы, они устроили несколько драк. Жертвами неразлучной парочки стали трое: водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

Дебоширов задержали спустя несколько дней после их хулиганских проделок, арестовали и отправили в СИЗО.

Оксана ПОДТУРКИНА
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