Классические и необычные: какие салаты приготовить на Новый год

Забудьте о винегрете и попробуйте что-нибудь новенькое

Ни одно новогоднее застолье не обходится без оливье или селедки под шубой. Однако порой хочется разнообразить праздничное меню. Сделать это можно, например, используя нетрадиционные сочетания продуктов или вспомнить старые, но проверенные временем рецепты.

Если вы никогда не ели салат "Гнездо глухаря", то, возможно, сейчас самое время опробовать новый рецепт. Для него понадобится 1/2 луковицы, 2 огурца, 3 вареных яичных белка, 3 вареных перепелиных яйца, 500 г филе индейки, пучок салатных листьев, 4 картошки, 1 пучок укропа.

Индейку необходимо сварить и разобрать на волокна, белки сваренных яиц натереть, лук порубить мелко, а огурцы – соломкой, салат порвать руками. Картофель тоже нужно порезать соломкой и обжарить. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом или сметаной, а также добавить соль и перец по вкусу. Блюдо можно украсить картофелем и укропом.

Еще один простой салат готовится из 200 г слабосоленой семги, половины стакана риса, одного авокадо, 100 г твердого сыра и 100 г сливочного, например, "Филадельфии". Рис сварить, авокадо и семгу нарезать кубиками, а после сбрызнуть лимоном. Отдельно нужно сделать соус: порубить укроп, смешать со сливочным сыром, добавить по вкусу соль и перец. Блюдо стоит выкладывать на тарелку слой за слоем: семгу, рис, авокадо, соус, семгу. Полученный микс посыпать твердым сыром.

Как передает телеканал СТБ, можно приготовить и популярный салат "Нисуаз". Для него понадобится пучок листового салата, банка тунца в собственном соку, 300 г краснокочанной капусты, 10 помидоров черри, 3 яйца и лук.

Тунец избавить от жидкости и размять вилкой, салат порвать на куски, капусту, помидоры, лук, а также отварные яйца порезать. Все ингредиенты перемешать, посыпать солью и перцем, а после полить оливковым маслом.

Вегетарианцев можно будет угостить салатом из рукколы и фруктов. Такое блюдо делается из 300 г красного винограда, 3 мандаринов, 1 граната, 100 г грецких орехов, пучка рукколы, 2 столовых ложки красного винного уксуса, 2 чайных ложки горчицы и оливкового масла. Все ингредиенты порезать и смешать.

Поразить гостей получится и с помощью салата из свеклы, которой нужно две штуки, и 400 г куриной печени. Также для этого блюда необходимы 3-4 яйца, 3 соленых огурца, 2 моркови и луковица. Свеклу, морковь и яйца сварить и натереть. Печень тоже варится, но резать ее стоит соломкой. Блюдо собирается слоями печени, свеклы, лука, моркови, огурцов, яиц, свеклы.

Другой легкий салат называется "Принцесса". Чтобы его приготовить, необходимо купить банку консервированного лосося, банку консервированной кукурузы (понадобится только половина), луковицу, 5 яиц, 150 г твердого сыра, 2 яблока, 2 столовых ложки сока лимона.

Рыбу размять вилкой, то же самое проделать со сваренными желтками яиц. Белки, сыр и очищенные яблоки натереть и сбрызнуть лимонным соком. Лук мелко порезать. Салат выкладывается слоями лосося, лука, желтков, майонеза, яблок, сыра, майонеза, кукурузы, белков, майонеза. Сверху можно положить слабосоленую форель, зелень и майонез.