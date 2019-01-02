Разведчик оказался вором

Пойманный на горячем гражданин США, как выяснилось, ранее был изгнан из армии за недостойное поведение.

Американский шпион Пол Уилан, которого в столице задержали сотрудники ФСБ, был морским пехотинцем и дважды участвовал в иракских кампаниях – в 2004 и 2006 годах. Однако позже выяснилось, что герой нечист на руку – в 2008-м его с позором уволили. Уилана осудили по нескольким эпизодам, и все они были связаны с воровством. Неприятные подробности приводит газета Washington Post.

В Россию американец регулярно наведывался с 2007 года. Напомним, горе-разведчик попался спецслужбам 28 декабря во время проведения "шпионской акции". Против Уилана завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье о шпионаже. При этом брат Пола заявил, что тот невиновен, а в нашу страну приехал, чтобы погулять на свадьбе сослуживца.