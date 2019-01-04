Экс-министру Подмосковья предъявили обвинение

Следователи продолжают расследование дела

Бывшему министру Подмосковья Алексею Кузнецову, которого экстрадировали из Франции, предъявили обвинение. Об этом рассказала представитель СК России Светлана Петренко.

"Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК, 174.1 УК, ст. 160 УК России ("Мошенничество"; "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления"; "Растрата")", – отметила она.