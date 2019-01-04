Россия создаст ракету для полета на Луну в 2028 году

Уже через 10 лет российские космонавты смогут высадиться на спутнике Земли

Глава госкорпорации "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter заявил о сроках создании сверхтяжелой ракеты для полета на Луну.

По его словам, ракета "Енисей" будет готова к 2028 году.

"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) – в части создания третьей ступени", – отметил Рогозин.

Первый пуск через 10 лет пройдет с космодрома Восточный. Отмечается, что расходы на создание ракеты и строительство необходимой инфраструктуры составят 1,5 триллиона рублей.