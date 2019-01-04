Россия создаст ракету для полета на Луну в 2028 году

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Глава госкорпорации "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter заявил о сроках создании сверхтяжелой ракеты для полета на Луну.
По его словам, ракета "Енисей" будет готова к 2028 году.
"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) – в части создания третьей ступени", – отметил Рогозин.
Первый пуск через 10 лет пройдет с космодрома Восточный. Отмечается, что расходы на создание ракеты и строительство необходимой инфраструктуры составят 1,5 триллиона рублей.
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