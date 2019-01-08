Газировка таит в себе серьезную опасность

Смешивать этот напиток со спиртным – смертельный номер

Многие россияне любят пить алкоголь и заедать его десертами, а некоторые предпочитают разбавлять сладкой газировкой. Однако подобные миксы очень вредны – человек пьянеет быстрее и трезвеет медленнее. Эта проблема становится особенно актуальной во время зимних праздников, когда одно застолье сменяется другим.

Главный нарколог РФ Евгений Брюн порекомендовал россиянам не экспериментировать.

К тому же любые десерты и сладкие газировки увеличивают шанс стать алкоголиком. Спирт и сахар влияют на опиоидные рецепты мозга, которые вызывают зависимость. Любопытно, что на это способна лишь глюкоза, поэтому заедать алкоголь фруктами можно.

Не стоит забывать и о том, что сладкие газированные напитки сказываются на фигуре – они очень калорийны. За несколько вечеринок запросто можно набрать пару лишних килограммов.

По словам других экспертов, газировка еще и повышает риск отравиться некачественными продуктами. Ведь жидкость раздражает слизистую желудка. В итоге усиливается проницаемость этого органа – вредные вещества легче попадают в кровь и быстрее распространяются в организме.

Лучше употреблять чистое спиртное, а от газировки отказаться совсем. Брюн, как передает агентство ТАСС, считает, что стоит отдать свое предпочтение сухому белому вину в новогоднюю ночь, потому что оно не так сильно нагружает печень. А вот крепкий алкоголь, например, водку или виски, организм с трудом перерабатывает, и ночью, когда процесс пищеварения замедляется, этот процесс проходит еще сложнее.

Впрочем, эксперт портала News.ru Римма Мойсенко полагает, что лучший спиртной напиток – это текила, которая, в первую очередь, подойдет тем людям, страдающих от проблем с ЖКТ. Текила, по словам диетолога, не обладает токсичным эффектом и не вызывает брожения в кишечнике. Однако главное – знать меру и покупать качественный продукт.

Закусывать вино стоит ягодами, фруктами, рыбой, сыром или мясом. Жирные и копченые блюда есть не стоит – они только усилят и без того серьезную нагрузку на печень.