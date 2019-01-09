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Простой способ навсегда избавит от жира на животе

Фото: www.globallookpress.com
Добиться осиной талии позволит особая диета

Висцеральный жир крайне опасен для человека, потому что скапливается вокруг жизненно важных органов в брюшной полости. Однако, по словам диетологов, защитить свой организм от различных болезней, да еще и похудеть можно, всего лишь отказавших от некоторых продуктов.

Эксперты уверяют, что этот тип жира появляется из-за употребления хлеба, выпечки, картофеля, риса и макарон. По информации издания Express, чтобы избежать возникновения сахарного диабета, повешенного давления, а также проблем с сердечно-сосудистой системой, которые вызывает висцеральный жир, достаточно соблюдать низкоуглеводную диету.

Как передает агентство РИА ФАН, одно из последних исследований доказывает, что люди, придерживающиеся подобного рациона питания, теряют такой жир на 10% больше, чем те, кто сидит просто на низкокалорийной диете. Обычный рис можно заменить на черный, белый хлеб – на цельнозерновой или на питу. 

Убрать лишние килограммы в области живота также помогут физические упражнения на выносливость. Например, заметно уменьшить объем висцерального жира можно с помощью велотренажера, на котором необходимо заниматься 45 минут в неделю. 

Полина ИВАНОВА
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