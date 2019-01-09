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В Россию пришел опасный грипп

Фото: www.globallookpress.com
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Болезнь смертельно опасна для человека

С начала 2019-го в Ростовской области вирус подхватили 12 человек. Однако эксперты говорят о том, что речи об эпидемии пока не идет – показатели ниже порогового на 11,9%.  

У девяти россиян диагностирован свиной грипп, еще у троих – гонконгский. Несмотря на то что нет опасности распространения вируса, Роспотребнадзор все равно взял ситуацию под контроль.

Как напоминает портал Donnews, в 2016 г. в Ростовской области несколько человек умерло из-за свиного гриппа, занесенного с Украины.

К слову, в конце декабря 2018-го на Ямале россиянка перенесла такую же опасную болезнь, которой ее заразил муж, побывавший в Днепре.

Медики, как отмечается на сайте ведомства, советуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться подобными респираторными инфекциями. Так, например, в общественных местах лучше появляться в медицинской маске, по возможности стоит избегать массового скопления людей. Уберечь себя можно, если чаще мыть руки, проветривать помещения и как можно меньше контактировать с болеющими родственниками.

Врачи также отмечают, что при появлении симптомов всегда необходимо тут же обратиться к специалисту за помощью, чтобы не допустить осложнений. Однако самым лучшим приемом, который защитит от болезни, остается прививка. 

Полина ИВАНОВА
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