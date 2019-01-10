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Британцев уличили в распространении экстремистской информации

Фото: pixabay.com
Русская служба ВВС попала в неприятную историю

В контенте, который выпускают журналисты медиахолдинга ВВС, обнаружены признаки экстремизма. По данным Роскомнадзора, под пристальное внимание которого попала Русская служба новостей, в материалах британцев прослеживается пропаганда терроризма. В частности, у надзорного ведомства есть вопросы по поводу опубликованных высказываний лидера запрещенной в России группировки ИГИЛ Аль-Багдади.

"В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади)", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

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В данный момент с контентом работают эксперты, которые исследуют его на соответствие "нормам российского антиэкстремистского законодательства".

Известно, что накануне ведомство запросило у вещателя телеканала "BBC World News" в РФ соответствующие документы, которые должны быть предоставлены не позднее чем через неделю.

Кроме того, с понедельника тщательная проверка ожидает ООО "Бритиш телевижн". Вплоть до конца месяца российские ревизоры расследуют, соблюдает ли компания лицензионные и обязательные требования в сфере телерадиовещания.

Между тем в ВВС уверены, что следуют букве российского закона и соблюдают все без исключения нормы тех стран, в которых вещают.

"Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов", – парировала на вопрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь медиакорпорации.

Напомним, мониторинг ресурсов ВВС в РФ начался в конце декабря, чтобы проследить, нарушают ли их материалы отечественное законодательство. Причиной проверки послужило заявление британского регулятора Ofcom, который обвинил канал RussiaToday в однобоком освещении истории про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери 4 марта 2018 г., а также событий в Сирии и на Украине.

Оксана ПОДТУРКИНА
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