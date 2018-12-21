Лондону не сойдут с рук пустые обвинения в том, что россияне пристрастно освещали отравление Скрипалей

Роскомнадзор начал проверять ресурсы телерадиовещательной компании ВВС в России, чтобы выяснить, нарушают ли их материалы отечественное законодательство. К такому решению ведомство пришло после того, как британский регулятор Ofcom заявил, что канал RussiaToday не следует правилам Королевства.

В послании, которое опубликовали на сайте Роскомнадзора, говорится, что искать нарушения будут в работе телеканала BBC World News, который вещает и на территории России, и интернет-ресурсов ВВС. Как передает телеканал "360", ведомство пообещало сообщить о результатах проверки.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Роскомнадзора. Дипломат считает, что проверка – давно назревшее ответное решение на то, что Лондон вмешивается в деятельность российских СМИ. Британцы пропагандируют против RT и дискредитируют наших журналистов.

"Давно пора. Российская сторона предупреждала. И неоднократно", – отметила Захарова на своей официальной странице в Facebook, добавив, что зеркальный ответ оказался единственным выбором.

При этом представитель МИД отметила, что ей жаль тех британских журналистов, которые добросовестно выполняют свои обязанности.

Британское Управление по коммуникациям считает, что RT семь раз нарушил правила их страны в своих программах, которые показали в эфире с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

Представители Ofcom полагают, что российский телеканал необъективно освещал историю про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери 4 марта 2018 г., а также события в Сирии и на Украине. Лондон обвинил отечественное СМИ в односторонней подаче информации. Теперь против телеканала могут ввести санкции.