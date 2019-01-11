Раскрыта правда о блокаде Ленинграда

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В январе 1943 г. во время прорыва к осажденной Северной столице и последовавшего затем наступления потери советских войск составили более 170 тысяч человек.
Эта цифра охватывает убитых, раненых и пропавших без вести, отмечает в своей книге "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра" историк Вячеслав Мосунов.
"До этого у нас были только оценочные цифры без точных данных. Существовала цифра 115 тыс. при прорыве блокады, но эта цифра только до конца января 1943 года, дальше потери не считали и не публиковали", – приводит ТАСС слова историка.
Мосунов рассказал и о потерях немецких войск: "Весь 26-й немецкий армейский корпус, который удерживал Южное Приладожье... с 12 января по 10 марта указанного года потерял почти 34 тыс. человек".
В новой книге представлен ряд источников, ранее не использовавшихся историками, – в том числе документы, касающиеся проблем взаимоотношения внутри советских войсковых подразделений.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., фашистская осада была прорвана 18 января 1943-го.
Наступление советских войск позволило наладить снабжение города по суше. За время блокады, по разным оценкам, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.
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