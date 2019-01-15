Украинцы обманом стремятся проникнуть в Крым

Непрошеные гости используют всевозможные уловки

Чтобы попасть на полуостров, граждане соседнего государства идут на крайние меры. Однако их коварные планы без труда раскрываются российскими пограничниками.

В одном из последних случаев, который произошел в конце прошлого года, отправлен восвояси украинец, пожертвовавший фамилией ради Крыма. Этот 35-летний мужчина пытался проникнуть на полуостров через пункт пропуска "Армянск". Но его замыслу не суждено было осуществиться, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

"В результате дополнительной проверки документа, удостоверяющего личность, выяснилось, что гражданин намеренно изменил свою фамилию, так как по своим "родным" установочным данным въезд в РФ до 2020 года ему был запрещен решением миграционной службы Ханты-Мансийского автономного округа", – осведомили в пресс-службе погрануправления, передает РИА "Новости".

Всего же за прошлый год благодаря сотрудникам ведомства в Крым не смогли попасть более 10 непрошеных гостей.