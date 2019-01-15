Следите за здоровьем: погода продолжает испытывать москвичей на прочность

Атмосферное давление в столице опустилось до 727 миллиметров ртутного столба

Такой показатель оказался близок к рекорду, зафиксированному в 1948 году. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова

Во вторник, 15 января, атмосферное давление составило 727 мм рт. ст., что на 19-20 единиц ниже нормы. По словам эксперта, абсолютного рекорда в этот день достигнуть не удалось, так как в 1948 г. атмосферное давление опустилось до 720 мм ртутного столба.

"В 8.00 мск атмосферное давление было действительно низкое, и на станции ВДНХ атмосферное давление было 727,2 миллиметра ртутного столба, что составляет 969,3 миллибара. Для 15 января самое минимальное давление было 959,9 миллибара. То есть рекорда мы не достигли, но мы близки к нему. Такое давление было в 1948 году", – пояснила Позднякова в беседе с РИА "Новости".

Специалисты заявили, что резкие перепады атмосферного давления будут наблюдаться в течение всей недели – с 14 по 20 января. Это связано с тем, что сейчас столица находится в зоне обширного североатлантического циклона. Синоптики рекомендуют всем метеозависимым людям внимательнее следить за своим здоровьем.