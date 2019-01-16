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Французы отказались от иска ко "Внуково"

Рассмотрение второго дела назначено на 23 января

Компания Unijet, требовавшая взыскать с аэропорта "Внуково" более €6,7 млн, отозвала свой иск против российской воздушной гавани и Государственной корпорации по организации воздушного движения в России.

"Отказываемся от иска в полном объеме, просим производство по делу прекратить", – приводит РИА "Новости" заявление представителя истца, сделанное в Арбитражном суде Москвы.

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Представитель Unijet добавил, что компания отзовет и другой иск, по которому 5 иностранных страховщиков требуют оштрафовать "Внуково" и ГК по ОрВД на €10 миллионов.

Самолет Falcon 50 EX оператора Unijet потерпел крушение 20 октября 2014 г. – лайнер столкнулся со снегоуборочной машиной во "Внуково". В катастрофе погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Валентина МАЙОРОВА
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