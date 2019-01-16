Москва окажется в эпицентре бури

В городе объявили "желтый" уровень опасности

Синоптики сообщили, что в четверг, 17 января, в столицу придет буря. В регионе ожидаются сильная метель и порывистый ветер до 17 м/секунду.

Специалисты Гидрометцентра сообщили на официальном сайте, что в этот ненастный день температура воздуха в Москве составит -3°C, в области до -5°C. В ночь на пятницу, 18 января, снег продолжит идти, а ветер будет дуть со скоростью 18 м/секунду. При этом в светлое время суток непогода стихнет, а столбики термометров покажут +3°C.

Пока же осадки портят настроение жителям Санкт-Петербурга. В Северной столице 16 января будет облачная погода с ветром до 10 м/с, как передает агентство FlashNord. Температура воздуха, по информации Северо-Западного УГМС, в среду опустится до -6°C, в пятницу потеплеет всего на один градус, а снегопады усилятся.