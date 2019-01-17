На смену оттепели в Москву идут сильные морозы

Холода вернутся в регион после Крещения

Погода продолжает преподносить жителям и гостям столицы сюрпризы. Синоптики прогнозируют, что столь теплая для первого месяца года температура продержится недолго.

В пятницу, 18 января, столбики термометра покажут непривычные +3°C. В этот день, как сообщает агентство "Москва", ожидается метель, которая началась еще 17 января, в результате чего в городе объявили желтый уровень опасности. Ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с.

По информации Северо-Западного УГМС, в Санкт-Петербурге 17 января также разбушевалась метель со снегопадом. Как передает портал FlashNord, в Северной столице скорость ветра достигнет 16 м/с. Россиянам советуют избегать шатких конструкций.

После крещенских праздников в столичном регионе начнутся морозы. В ночь на 19 января температура воздуха опустится до -6°C. К понедельнику, 21 января, столбики термометра упадут еще ниже – до -10°C. Во вторник станет холоднее – до -17°C ночью и -14°C днем.