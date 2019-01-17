Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На смену оттепели в Москву идут сильные морозы

Фото: www.globallookpress.com
Холода вернутся в регион после Крещения

Погода продолжает преподносить жителям и гостям столицы сюрпризы. Синоптики прогнозируют, что столь теплая для первого месяца года температура продержится недолго.

В пятницу, 18 января, столбики термометра покажут непривычные +3°C. В этот день, как сообщает агентство "Москва", ожидается метель, которая началась еще 17 января, в результате чего в городе объявили желтый уровень опасности. Ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с.

По информации Северо-Западного УГМС, в Санкт-Петербурге 17 января также разбушевалась метель со снегопадом. Как передает портал FlashNord, в Северной столице скорость ветра достигнет 16 м/с. Россиянам советуют избегать шатких конструкций.

После крещенских праздников в столичном регионе начнутся морозы. В ночь на 19 января температура воздуха опустится до -6°C. К понедельнику, 21 января, столбики термометра упадут еще ниже – до -10°C. Во вторник станет холоднее – до -17°C ночью и -14°C днем. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Не сомневайтесь!": Россия молниеносно ответит на отмену санкций

Лавров предупредил Запад об ответных шагах Москвы

Пережила: защитница Скрипалей Мэй осталась у власти

Мечты оппозиции свергнуть с поста премьера Англии Терезу Мэй провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей