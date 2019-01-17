Пираты требуют выкуп за россиян

Сумма выкупа и дата переговоров неизвестны

Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов рассказал, что российские моряки, которых захватили пираты у берегов Африки, живы. За них потребовали выкуп.

ЧП с россиянами произошло в ночь на 2 января: в Гвинейском заливе разбойники напали на контейнеровоз MSC Mandy, на борту которого были 24 человека, в том числе, 23 россиянина и 1 украинец. Пираты похитили шестерых членов экипажа.

В связи со случившимся власти Бенина завели уголовное дело. "Потребовали выкуп, это было ясно, теперь определяют место передачи людей и денег", – рассказал Фишов РИА "Новости". Он добавил, что информации о том, где находятся похищенные россияне, нет, однако, как правило, грабители отвозят своих жертв в джунгли. По словам Фишова, пираты обычно ведут переговоры через посредников и дают им возможность убедиться в том, что похищенные живы.

Координатор ITF не стал раскрывать сумму выкупа и не дал ответа на вопрос о том, когда состоится следующий контакт с пиратами.

