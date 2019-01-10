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Захваченные пиратами российские моряки бесследно исчезли

Фото: www.globallookpress.com
До сих пор неизвестно, чего хотят бандиты

Пираты, захватившие на прошлой неделе в плен шестерых российских моряков у берегов Бенина во время нападения на контейнеровоз MSC Mandy, до сих пор не предъявили свои требования. Об этом сегодня сообщили в посольстве РФ в Бенине.

"По информации, данной представителем компании-судовладельца Mediterranean Shipping Company в Котону, похитители на связь не выходили. И требования их неизвестны", – цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

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Собеседник агентства отметил, что российское посольство в Республике тесно контактирует с местной полицией и главным штабом ВМС Бенина. Правоохранительные органы страны по факту пиратского налета в ночь на 2 января на контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, и захват заложников завели уголовное дело.

"С властями Бенина есть договоренность о том, что они делятся с посольством РФ сведениями о ходе расследования. В настоящий момент по информации, которую предоставляет центральный комиссариат полиции Бенина, местонахождение российских моряков остается неизвестным", – уточнил дипломат.

Напомним, на борту MSC Mandy находились 24 человека (по другим данным, 26), в большинстве граждан России, шестеро из которых, в том числе капитан, были захвачены.

Елена УСОВА
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