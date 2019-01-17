Люди получили в несколько раз больше доз вредных веществ, чем предполагали

Японские ученые едва не допустили массовой гибели своих соотечественников. В 2016-м они пришли к выводам, что радиационный уровень в районе Датэ города Фукусима, крайне низкий. Однако недавно выяснилось, что специалисты ошиблись при расчетах.

Восемь лет назад произошла катастрофа на АЭС "Фукусима-1", когда системы охлаждения 4 реакторов перестали работать. Из-за попадания опасных веществ в почву и грунтовые воды правительство Японии переселило людей, которые проживали в 20 км от АЭС. Нахождение в зоне отчуждения, которая составила 30 км, признали небезопасным для организма.

Несколько десятков тысяч человек отказались покидать свои дома и переезжать из Фукусимы, в частности района Датэ. Тогда ученые из университета Токио выдали местным "накопительные" датчики, которые измеряли, какую дозу облучения носитель получил за определенный срок. Специалисты в течение всех этих лет наблюдали за уровнем радиации.

Замеры, сделанные за последние годы, поразили ученых – показатели были очень низкими для окрестностей Фукусимы, который ученые признали безопасным для проживания.

Как передает издание "Асахи симбун", недавно физики из лаборатории KEK заподозрили неладное. Они обнаружили, что полученные дозы были одинаково низкими как для самого зараженного города, так и для местности, куда выбросы с АЭС не попали.

После этого ученые перепроверили свои данные и поняли, что допустили арифметические ошибки. Радиологи приняли данные, сделанные за 30 дней, за трехмесячные результаты наблюдений. Более того, эксперты использовали информацию, которую получили от людей, не разрешавших ее распространять. Теперь власти Японии проводят расследование по этому отчету.

Впрочем, ученые из университета Токио уверяют, что их просчет ни на что не повлиял. Годичная доза радиации, которую жители Датэ получили на самом деле, не превышает международные нормы.

К слову, осенью 2018-го от радиации скончался первый работник АЭС.