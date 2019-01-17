Капитан судна рыбачил без разрешения

Парусное судно "Касугамару-18" остановили за дело. У экипажа нашли нарушения. Однако шхуну не задерживали, уточнили российские пограничники. Ее также не пытались "загнать" в порт РФ.

У капитана судна отсутствовало свидетельство на промысел, предоставляющее в данном случае право на осуществление судном промысловой деятельности", – разъяснили в региональном управлении пограничной службы ФСБ РФ, передает РИА "Новости".

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Российско-японский инцидент в территориальных водах РФ произошел еще 7 января. В Токио действия нашей стороны назвали неприемлемыми. Японское дипломатическое ведомство в связи с событиями у берегов Курил выразило протест, напоминает РИА ФАН.

В районе южных островов японцы могут рыбачить только по выделенной квоте за определенную плату, говорится в соглашении от 1998 года.