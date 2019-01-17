Подробности происшествия уточняются

Японское дипломатическое ведомство заявило протест России после того, как пограничная служба ФСБ РФ потребовала штраф от двух японских судов, которые вели рыболовный промысел в районе южных Курильских островов.

С японских кораблей ловили рыбу без разрешительных документов. По мнению МИД Японии, действия российской стороны являются неприемлемыми, сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, инцидент произошел 7 января: российские пограничники остановили у острова Кунашир 2 японских рыболовецких судна для проверки документов. Рыбакам из Страны восходящего солнца было указано на отсутствие ряда необходимых для промысла документов, после чего пограничники потребовали заплатить штраф. ТАСС не удалось получить комментарий японского внешнеполитического ведомства.

По соглашению от 1998 года японские корабли могут ловить рыбу в районе южных Курил по выделенной квоте за определенную плату, напоминает телеканал "360".

