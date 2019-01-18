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Следов взрывчатки нет: СКР опроверг версию теракта в Магнитогорске

Следователи обещают держать общественность в курсе последних новостей

Основной версией о причинах разрушения дома в Магнитогорске остается взрыв бытового газа. Об этом в пятницу, 18 января, сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве напомнили, что следственные действия продолжаются, проводится комплекс экспертиз, опрашиваются очевидцы событий. Все выводы по итогам расследования будут опубликованы. Но уже сейчас можно сказать, что версия теракта не находит подтверждений. 

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"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", – подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она призвала  опираться на проверенные факты и не придавать значения информационным вбросам.

"Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", – сказала Петренко. 

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на арабскую газету Al Naba, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" объявила взрыв в Магнитогорске делом своих рук.

Подъезд в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек, семеро были спасены, напоминает телеканал "360".

Николай ВИКТОРОВ
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