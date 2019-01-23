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Угонщика самолета арестовали

Буйного пассажира проверят на вменяемость

Устроившего переполох на борту самолета Павла Шаповалова оставили под стражей, 41-летний угонщик пробудет в камере два месяца.

После ЧП во время рейса Сургут – Москва следователи собрали показания очевидцев – членов экипажа и пассажиров. Кроме того, пообщались они с родственниками и знакомыми мужчины. У него дома провели обыск. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

При этом сам злоумышленник находится в растерянном состоянии. "Он не может объяснить, как это произошло. Вину не признает", – приводит ТАСС слова Евгения Жердева, защитника Шаповалова.

Во вторник, 22 января, мужчина попытался прорваться в кабину пилотов рейса Сургут – Москва и потребовал от экипажа лететь в Афганистан. При этом он заявил, что вооружен. Командир лайнера принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. Пассажиров благополучно эвакуировали, подозреваемого в угоне задержали. Оружия и взрывчатки при нем не было. В крови Шаповалова не обнаружили наркотиков, психотропных веществ и алкоголя.

Валентина МАЙОРОВА
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